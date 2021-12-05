СНБО Украины приостановил деятельность ряда партий

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о приостановлении на период военного положения некоторых оппозиционных партий, якобы связанных с РФ.
«Совет национальной безопасности Украины постановил, учитывая полномасштабную войну и связи некоторых политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения, - сказал Зеленский в видеообращении в воскресенье. - А именно: "Оппозиционная платформа - За жизнь"; "Партия Шария"; "Наши"; "Оппозиционный блок"; "Левая оппозиция"; "Союз левых сил"; "Держава"; "Прогрессивная социалистическая партия Украины"; "Социалистическая партия Украины"; "Социалисты"; "Блок Владимира Сальдо"».
Зеленский подчеркнул, что министерству юстиции поручено «немедленно в установленном порядке» обеспечить прекращение деятельности указанных политических сил, передает ТАСС.
Запрет деятельности 11 политических партий Украины прокомментировал в своем телеграм-канале спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин: «Обычная для киевских властей практика затыкания рта неугодным. Так, без суда, можно объявлять врагами каждого, кто говорит о произволе режима, взявшего в заложники украинский народ. Европа, в свою очередь, как всегда закрывает глаза, занимает страусиную позицию. Впрочем, ничего нового. Правильно мы вышли из Совета Европы. Какой смысл в этой организации, если она не выполняет основной своей задачи, стоит в стороне, наблюдая за очевидными нарушениями прав граждан Украины? Зеленский, будучи, прежде всего, шоуменом и актером, допустил очередную ошибку: своим решением расколол общество — среди запрещенных партий есть парламентские. Ему необходимо было встречаться с ними, вести диалог. Он не захотел. Как впрочем не захотел диалога с ЛНР и ДНР, предпочтя этому войну».