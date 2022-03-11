Псковский драмтеатр принимает гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса

Псковский театр драмы имени А. С. Пушкина проводит сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина
«Дорогие зрители! Мы начали сбор гуманитарной помощи среди сотрудников театра. Вы также можете присоединиться к сбору и принести в театр предметы первой необходимости для беженцев», – обратились к псковичам сотрудники драмтеатра.
Первая партия гуманитарной помощи отправится в пункт приема 16 марта, затем сбор будет объявлен повторно.
Можно приносить:
Вещи должны быть новыми, продукты – с хорошим сроком годности, отметили в театре.
Гуманитарную помощь можно оставить у старшего администратора или в кассе. Двери театра открыты с 9:30 до 21:00 ежедневно (перерыв с 15:00 до 15:30).
Телефон для справок: +7 (911) 354-15-78 (Екатерина).