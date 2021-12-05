МЧС России доставило 250 тонн гуманитарной помощи для Украины и Донбасса

МЧС России доставило на Украину и в Донбасс 250 тонн продуктов и предметов первой необходимости в качестве гуманитарной помощи, сообщили в министерстве.
«20 марта колоннами из 24 единиц большегрузной техники Ногинского и Донского спасательных центров МЧС России доставлена очередная партия гуманитарного груза общим объемом порядка 250 тонн. Груз включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости для жителей Донбасса и Украины», - приводит текст сообщения ТАСС.
Формирование груза проводилось в Белгородской, Ростовской областях и в Крыму.
МЧС России на регулярной основе доставляет гуманитарную помощь в Донбасс и на Украину. Транспортировка осуществляется в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов.