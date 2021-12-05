В России и мире

В России могут расширить программу по репатриации специалистов-соотечественников

Расширение программы по репатриации и дополнительные льготы для привлечения высококвалифицированных специалистов-соотечественников обсуждаются в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Минпромторг РФ.

Сейчас в российские ведомства поступает множество обращений от россиян, которые в свое время переехали жить за рубеж. Они сообщают, что им и семьям, мягко говоря, некомфортно находиться в некоторых государствах, где допускается проявление давления на русских, рассказали источники, близкие к правительству. Среди этих граждан много высококвалифицированных специалистов.

«Со стороны высококлассных специалистов есть запрос на возвращение в связи с развернувшимся давлением на россиян, проживающих за рубежом. Эти обращения носят достаточно массовый характер, поэтому возникла идея с программами по возвращению таких людей, которые могли бы привезти знания и свой опыт из-за рубежа», — пояснил один из собеседников издания.

По его словам, спрос на программы по возращению «точно есть».

В пресс-службе Минпромторга подтвердили, что такие обсуждения идут. «В России имеется программа репатриации, действующая с 2007 года. В настоящий момент обсуждается дальнейшее развитие этой программы и дополнительные льготы для привлечения россиян — высококвалифицированных специалистов из различных отраслей», — уточнили в ведомстве.

В Минпромторга добавили, что меры, которые уже доступны репатрианта, — это компенсация стоимости переезда, выплата пособия до полугода при отсутствии источников дохода и иные социальные льготы.