Политика

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе

Украина готова провести с Россией переговоры о нейтральном статусе, но она должна получить гарантии безопасности, сообщается в заявлении советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка.

«Украина всегда оставляла и оставляет пространство для переговоров. В том числе и сейчас — когда Россия пошла на полномасштабное вторжение. Эту войну нужно прекращать. Эти боевые действия нужно прекращать», - цитирует советника РБК.

Как сказал в своем обращении президент Украины Владимир Зеленский, он не увидел готовности европейских стран «воевать вместе с ними и увидеть Украину в НАТО». Это значит, что «они боятся», сказал он. Однако Украина «не боится», как «не боится говорить с Россией о нейтральном статусе и о гарантиях», отметил Владимир Зеленский.

«Мы слышали сегодня из Москвы, что они хотят говорить. Если они хотят говорить о нейтральном статусе, у нас нет страха перед таким обсуждением. Вопрос только в том, кто и как сможет гарантировать безопасность Украины и выполнение договоренностей гарантами», - заявил Михаил Подоляк.

Как сообщалось ранее, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что звонил президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, просившего передать российскому лидеру предложение о переговорах.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Ее цель — защита людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Накануне, 23 февраля, главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) во избежание жертв среди мирного населения и предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

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22 февраля Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Договоры предусматривают, что РФ и республики будут тесно взаимодействовать в деле защиты суверенитета и безопасности друг друга. Как подчеркивается в документах, стороны будут безотлагательно консультироваться между собой каждый раз, когда, по мнению одной из договаривающихся сторон, возникнет угроза нападения на нее, в целях обеспечения совместной обороны, поддержания мира и взаимной безопасности.