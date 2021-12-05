В Кремле назвали условие для применения Россией ядерного оружия

Россия может использовать ядерное оружие лишь при условии реальной угрозы для существования страны. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире CNN.
27 февраля президент Владимир Путин приказал привести силы сдерживания, в которые входят и ядерные, в особый режим боевого дежурства. Министр обороны Сергей Шойгу на следующий день доложил президенту, что стратегические силы приступили к усиленному дежурству.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не верит в возможное начало ядерной войны. «Я обращаю ваше внимание, что ядерную тему в контексте событий, которые на Украине разворачивались последние годы и обострились буквально в последние месяцы и недели, ядерную тему в этот дискурс вбрасывали исключительно западные представители, прежде всего натовцы», — сказал министр.
Лавров привел в пример ряд высказываний западных политиков. Так, глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявляла, что не исключает конфликта между НАТО и Россией. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, заявлял, что Путин должен помнить, что у страны тоже есть ядерное оружие.
Глава российского МИДа также привел в качестве примера слова президента США Джо Байдена, что альтернативой санкциям является только третья мировая война.