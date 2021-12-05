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В России и мире

Лукашенко опроверг участие белорусских военных в спецоперации в Донбассе

24.02.2022 12:31|ПсковКомментариев: 0

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что белорусские войска не принимают «никакого участия» в российской операции, пишет РБК.

Лукашенко прокомментировал заявление украинской погранслужбы, которая сообщила, что госграница страны подверглась атаке со стороны российских войск «при поддержке Белоруссии», передает «БелТА». «Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции», — сказал президент.

Телеканал CNN опубликовал фотографии и видео колонны российской техники, проехавшей через погранпереход на границе Белоруссии и Украины. Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе. Ранее глава государства получил согласие от Совета Федерации на обращение о разрешении использовать российскую армию за рубежом, включая ДНР и ЛНР.

Теги: #Украина #Беларусь #политика #ДНР
Источник: Псковская Лента Новостей
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