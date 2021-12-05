Премьер-министр Эстонии заявила о необходимости «изолировать Россию от свободного мира»

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала мнение, что Российскую Федерацию необходимо изолировать от свободного мира.
«Мы должны сфокусироваться на полной изоляции России от свободного мира», - приводит агентство Reuters слова Каллас, которая выступила на пресс-конференции в Таллине 8 марта по итогам встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
По ее мнению, все российские и белорусские банки должны быть отключены от системы SWIFT, и «нужно также запретить криптовалюты для того, чтобы закрыть лазейки для обхода санкций», пишет ТАСС.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.