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Песков назвал «уткой» возможное введение в регионах РФ военного положения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «уткой» публикации о возможном введении в ряде регионов РФ военного положения и запрета на выезд для мужчин призывного возраста.

«Это "утки", это все в соцсетях и так далее ходят чистые "утки", которые потом граждане пересылают друг другу. Нужно очень аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами обычных слухов и обманов», - приводит слова Пескова ТАСС. Так представитель Кремля ответил на просьбу прокомментировать соответствующие публикации со ссылками на источники в СМИ и соцсетях.

Песков не стал комментировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Запад вынашивает планы насчет ядерной войны. «Я не слышал заявления Лаврова. Он имел в виду непосредственно войну или ту "войну", которая идет, - торговую, информационную, экономическую? Я не видел (этого заявления - ред.), поэтому не могу ответить», - сказал представитель Кремля.

Напомним, 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.