Экономика

Экономист рассказала, без каких российских товаров не выживет Запад

Экономическая война санкций и контрсанкций между Западом и Россией набирает обороты, и на первый план выходит вопрос цены отказа от сотрудничества по различным направлениям и потенциальные негативные последствия разрыва налаженных производственно-сбытовых цепочек. Симметричные и асимметричные ответы России так или иначе повлияют на европейскую и мировую экономику, рассказывает агентству, заявила и. о. заведующего кафедрой международных экономических отношений и внешнеэкономических связей имени Н. Н. Ливенцева МГИМО Мария Максакова.

«В российском арсенале есть ряд экспортных товаров, запрет или ограничение на вывоз которых может привести к крайне негативным последствиям», — цитирует эксперта агентство «Прайм».

Так, возможные ограничения на экспорт в ЕС минеральных удобрений «могут дестабилизировать не только европейский, но и мировой продовольственный рынок с перспективой резкого роста цен на продукты питания», заметила Максакова.

Россия входит в топ-5 крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, причем более 2/3 продукции отрасли экспортируется, а доля страны в поставках удобрений составляет порядка 15% мирового экспорта.

По словам экономиста, список российских контрсанкций в ответ на ужесточение ограничений в перспективе может пополняться теми сырьевыми позициями, которые на текущий момент выведены западными странами за рамки санкционного режима: поставки никеля, титана, палладия, алюминия, урана, платины, кобальта и пр.

«На Россию приходится порядка 10-12% мирового экспорта никеля, 13% титана и 40% палладия. Запрет на экспорт палладия может негативно сказаться на европейском автомобилестроении, так как данный металл используется в катализаторах для очистки выхлопных газов. Запрет на экспорт никеля и кобальта может повысить издержки производства электромобилей», — рассказала эксперт.

Самым серьезным ответом России на ограничения со стороны Запада, по мнению Максаковой, может стать отказ в поставках углеводородов – нефть, газ и уголь, что «негативным образом скажется на мировых ценах, вызовет соответствующую реакцию на фондовых биржах и, в конечном итоге, приведет к росту издержек производителей продукции и ляжет тяжелым бременем на плечи конечных потребителей».

«Это крайне негативный сценарий развития событий, который может быть использован только в случае полномасштабной экономической войны, которая не выгодна ни России, ни Западу, ни миру в целом», — предупредила эксперт.