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Политика

Александр Козловский: Признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано обстоятельствами

22.02.2022 16:09|ПсковКомментариев: 0

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем телеграм-канале заявил, что решение о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик продиктовано временем и обстоятельствами.

«Сегодня с коллегами по Госдуме на пленарном заседании единогласно ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Луганской и Донецкой Народными Республиками. Ранее решение принял президент Владимир Путин. Оно продиктовано временем и обстоятельствами. Мирные жители Донбасса - дети, старики, женщины - спасаются от войны у нас в России», - сказал депутат Госдумы.
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Он подчеркнул, что решение депутатов отражает единодушие российского общества: почти 80% опрошенных, по данным последнего опроса ВЦИОМ, поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР. Александр Козловский также добавил, что «Единая Россия» по всей стране организовала сбор гуманитарной помощи.

Напомним, вчера, 21 февраля президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Добавим, что гуманитарную помощь для беженцев принимают во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Кроме того, губернатор Михаил Ведерников заявил, что сейчас Псковская область готова принять до 400 человек, а при необходимости будет подготовлена площадь для 1 тысячи беженцев.

Теги: #беженцы #ЛНР #ДНР
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Признание Россией ДНР и ЛНР: причины и последствия Александр Козловский: Признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано обстоятельствами Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР Люди от хорошей жизни не бегут - Андрей Маковский о беженцах из Донбасса Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР Антон Минаков: Псковичей проблемы на Украине волнуют во вторую и третью очередь Красный Крест объявил о сборе помощи для беженцев из ЛНР и ДНР в Псковской области Парламенты ЛНР и ДНР ратифицировали договор о дружбе и сотрудничестве с Россией В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса При необходимости России придется оказать ДНР и ЛНР военную помощь — Олег Грицаев Настало время поддержать жителей Донбасса - Александр Борисов Великолукский бизнесмен Дмитрий Матвеев назвал возможные экономические последствия признания ДНР и ЛНР Евгений Михайлов оценил возможные последствия признания ЛНР и ДНР Дмитрий Михайлов: В ДНР и ЛНР живут наши братья-славяне Олег Брячак назвал «очень человечным» решение о признании ДНР и ЛНР Антон Минаков назвал предательской позицию «Яблока» против признания независимости ЛНР и ДНР В партии «Яблоко» прокомментировали решение о признании ДНР и ЛНР Андрей Турчак: Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР Решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято 21 февраля — Путин Рубль усилил снижение после просьб глав ДНР и ЛНР к Путину признать независимость Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик Около 80% россиян одобрили решение о приеме эвакуированных из ДНР и ЛНР - опрос Михаил Ведерников заявил о готовности принять в регионе до 400 беженцев из ДНР и ЛНР Андрей Турчак: «Единая Россия» окажет гуманитарную помощь эвакуированным из Донбасса Более 60 тысяч жителей Донбасса прибыли в Россию Режим ЧС ввели в Ростовской области из-за эвакуации жителей Донбасса Главы ДНР и ЛНР подписали указы о проведении всеобщей мобилизации Байден заявил, что Россия попытается атаковать Украину в ближайшие дни МЧС ДНР планирует вывезти в Россию около 700 тыс. жителей Турчак: «Единая Россия» отправляет молодежный актив в Ростов для оказания помощи эвакуированным из ДНР и ЛНР В Донецке взорвали машину начальника Народной милиции СМИ сообщили о начале эвакуации жителей ДНР в Россию Глава ДНР объявил о начале массовой эвакуации населения республики в Россию На Совет ГД отправили два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР Заседание о признании независимости ЛНР и ДНР анонсировали в Госдуме
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