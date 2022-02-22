Политика

Александр Козловский: Признание независимости ДНР и ЛНР продиктовано обстоятельствами

Депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем телеграм-канале заявил, что решение о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик продиктовано временем и обстоятельствами.

«Сегодня с коллегами по Госдуме на пленарном заседании единогласно ратифицировали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и Луганской и Донецкой Народными Республиками. Ранее решение принял президент Владимир Путин. Оно продиктовано временем и обстоятельствами. Мирные жители Донбасса - дети, старики, женщины - спасаются от войны у нас в России», - сказал депутат Госдумы.

Смотрите также Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР



Он подчеркнул, что решение депутатов отражает единодушие российского общества: почти 80% опрошенных, по данным последнего опроса ВЦИОМ, поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР. Александр Козловский также добавил, что «Единая Россия» по всей стране организовала сбор гуманитарной помощи. Он подчеркнул, что решение депутатов отражает единодушие российского общества: почти 80% опрошенных, по данным последнего опроса ВЦИОМ, поддерживают решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР. Александр Козловский также добавил, что «Единая Россия» по всей стране организовала сбор гуманитарной помощи.

Смотрите также В Псковской области трудоустроят беженцев из Донбасса

Напомним, вчера, 21 февраля президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

Добавим, что гуманитарную помощь для беженцев принимают во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Кроме того, губернатор Михаил Ведерников заявил, что сейчас Псковская область готова принять до 400 человек, а при необходимости будет подготовлена площадь для 1 тысячи беженцев.