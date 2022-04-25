В Псковской области расширен перечень пунктов временного размещения беженцев

В Псковской области увеличено число пунктов временного размещения и питания вынужденных переселенцев, покинувших территории Украины, ДНР и ЛНР. Соответствующее постановление администрации Псковской области в среду, 27 апреля, подписал губернатор региона Михаил Ведерников. Документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов.
Места для размещения беженцев будут обустроены на базе гостиниц, пансионатов, баз отдыха, оздоровительных лагерей и санаториев, расположенных в Невельском, Пустошкинском, Печорском, Новосокольническом районах, а также в городе Пскове и поселке Пушкинские Горы. В общей сложности будет создано 700 мест, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области.
Ранее Михаил Ведерников посетил один из пунктов временного размещения беженцев, оценил то, как организована работа по комплексному сопровождению вынужденных переселенцев. Гражданам оказывается поддержка в вопросах обустройства, миграционная, социальная, вещевая помощь, а также помощь в трудоустройстве. С людьми работают медики, психологи. Дети смогли возобновить обучение.
Всего в Псковскую область в составе организованной группы с ЛНР, ДНР и Украины в середине апреля прибыли 400 человек. В основном — женщины и дети.