Псковская полиция поможет беженцам из Украины получить необходимые документы

Псковские полицейские помогут беженцам из Украины получить необходимые документы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Полицейские обеспечивают охрану общественного порядка в месте пребывания и пунктах временного размещения беженцев. Сотрудники управления по вопросам миграции помогут им получить необходимые документы в пункте временного размещения на базе санатория «Голубые озера» в Невельском районе. Они консультируют людей по вопросам оформления государственных услуг в сфере миграции и возможного получения гражданства.
Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области
«С гражданами на постоянной основе проводится работа по оформлению разрешительных документов, которые позволят им работать на территории региона и получать социальные услуги: лечение в медицинских учреждениях, прохождение обучения детей в школах», - отметили в ведомстве.
Напомним, полицейские совместно с администрацией региона, МЧС России, волонтерскими движениями Пскова на железнодорожном вокзале города Пскова встретили первую организованную группу беженцев из Украины. Всего на территорию региона прибыли 400 человек: большая часть из них - пожилые люди и женщины с детьми.