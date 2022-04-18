Ярмарка вакансий для беженцев открылась в Невельском районе

Ярмарка вакансий для вынужденных переселенцев из Украины, Донецкой и Луганской народных республик открылась в пункте временного размещения санатория «Голубые озера» в Невельском районе сегодня, 19 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Исполняющий обязанности председателя регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова отметила, что более 140 проживающих в ПВР человек захотели рассмотреть варианты трудоустройства на предприятиях Псковской области.
«Мы готовы помогать находить варианты работы у нас в регионе либо в других субъектах Российской Федерации», - отметила Алена Трунова и добавила, что сотрудники службы занятости ежедневно проводят консультации в ПВР.
Заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по городу Великие Луки Артур Бичуков рассказал, что сотрудники полиции ежедневно помогают беженцам оформлять необходимые документы для проживания и трудоустройства.
В настоящее время в ОМВД выдали уже 15 документов на временное убежище. Артур Бичуков добавил, что в настоящее время разрабатывается закон, согласно которому граждане Украины смогут работать без патентов, необходимых иностранным гражданам.
Кроме того, беженцев ежедневно консультируют по вопросам трудоустройства государственные инспекторы труда. Консультации проводятся как очно, так и по «горячим линиям».
Заместитель начальника межрайонной ИФНС России №2 Любовь Щербакова напомнила, что работники, имеющие статус беженца, облагаются НДФЛ 13%, а социально-имущественные вычеты им могут предоставить после получения статуса резидента. Такой статус присваивают в конце календарного года, если за 12 месяцев человек находился на территории России 183 дня.
В ярмарке вакансий принимают участие представители 16 предприятий Великолукского, Невельского, Пустошкинского и Печорского районов.
Напомним, около 400 беженцев прибыли в Псковскую область 11 апреля большинство из них - женщины и дети. Пунктом временного размещения для них стал санаторий «Голубые озера» в Невельском районе.