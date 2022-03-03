PayPal приостановила работу в России

Электронная платежная система PayPal приостановила предоставление услуг в России 5 марта на фоне специальной военной операции РФ на Украине. Об этом говорится в распространенном заявлении компании.
«В нынешних обстоятельствах мы приостанавливаем работу PayPal в России», - цитирует ТАСС заявление директора PayPal Дэна Шульмана. Он также добавил, что компания поддерживает международное сообщество, осуждающее спецоперацию на Украине.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.