Запчасти для сельхозтехники можно изготовить в Белоруссии — Николай Романов

Запчасти к российской сельскохозяйственной технике можно будет изготовлять на заводах в Белоруссии. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сообщил председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.
По его мнению, Россия давно находится под санкциями и уже адаптировалась к такой ситуации. «Мы под санкциями давно, соответственно, уже научились их обходить, доставать эти запчасти. Нам главное - денег бы побольше заработать, а остальное все будет, все получится», - заключил председатель профильного комитета.