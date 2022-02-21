Политика

Олег Брячак назвал «очень человечным» решение о признании ДНР и ЛНР

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак назвал «очень человечным» решение президента России о признании ДНР и ЛНР. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Олег Брячак отметил, что партия «Справедливая Россия» и он в том числе всегда принимают решение «на основании именно фактов полезности тех или иных решений, исходя из того, к чему они приведут».

«Касательно того, что президент подписал указ о признании ДНР и ЛНР, я выражусь так: это очень правильное решение, очень взвешенное решение и очень человечное решение. Потому что то, что там на данный момент происходит, это геноцид. Это националисты, которые просто ненавидят русских, объединились в некую группировку, вооружились иностранным оружием, которое поставляется со стороны того НАТО и теперь уничтожают русских», - подчеркнул он.

По мнению Олега Брячака, такое решение позволит защитить русских.

«И то, что мы сегодня принимаем беженцев и оказываем им помощь - это тоже великое дело. Поэтому я очень рад, что это решение состоялось. А еще больше я буду рад, когда эти две территории войдут в состав России, и ни одна националистическая сволочь близко не подойдет к этим территориям», - заключил лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 21 февраля.