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Экс-заммэра Пскова обвинил депутата гордумы в предвзятости и фабрикации фактов

Бывший заместитель мэра Пскова, член городской общественной палаты Павел Дроздов опроверг информацию о прекращении деятельности общественных организаций «Историческая память» и «Тайфун». Оба объединения созданы и продолжают свою работу. Об этом Павел Дроздов сообщил Псковской Ленте Новостей, комментируя прозвучавшую на сессии Псковской городской Думы информацию о том, что общественная организация морских пехотинцев «Тайфун» в Пскове отсутствует, а «Историческая память» была ликвидирована Минюстом.

Как сообщалось ранее, в связи с возникшими вопросами относительно организаций, руководителем которых указан Павел Дроздов, с рассмотрения на сессии был снят вопрос о награждении общественника благодарственным письмом городской Думы. До этого профильный комитет гордумы решил поддержать предложение городского совета ветеранов о награждении Павла Дроздова.

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«Довожу до вашего сведения: Псковская региональная общественная организация "Историческая память" вновь создана и работает с 7 октября 2021 года, ранее с 2014 года она работала с правами юридического лица. Организация входила и входит, на правах первичной организации, в состав Псковского городского совета ветеранов войны и труда, - говорится в заявлении за подписью председателя ПРОО «Историческая память» и ПРОО морских пехотинцев «Тайфун» Павла Дроздова. - Псковская региональная общественная организация морских пехотинцев "Тайфун" создана и работает с 27 апреля 2016 года и входит в состав Всероссийской общественной организации морских пехотинцев "Тайфун". Копии протоколов прилагаются».

Кроме того, Павел Дроздов обвинил депутата, председателя комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Федора Постнова в предвзятом отношении и введении в заблуждение коллег.

«На сессии Псковской городской Думы 15 апреля Федор Постнов, оперируя сфабрикованным, надуманным и непроверенным фактом, ввел в заблуждение депутатов Псковской городской Думы, снял вопрос с рассмотрения», - считает Павел Дроздов. По его словам, в период с 16 по 18 апреля с фейковых закрытых профилей в сети Интернет была организована информационная атака на его страницу в соцсети.

«Это грязная "работа" направлена на очернение не только меня, но и всех членов вышеуказанных организаций, которые активно проводят работу по патриотическому воспитанию молодежи, которая сегодня, как никогда, нужна и которой президент РФ В. В. Путин придает первостепенное значение. Ситуация на Украине показала, насколько важна эта работа, особенно в среде молодого поколения. Вот так у нас депутаты благодарят за эту работу. Вот так меня, сына солдата-победителя Дроздова Ивана Антоновича, прошагавшего дорогами войны с пулеметом "Максим" от Выборга до Эльбы, поздравили с наступающим Днем Победы, и это сделали не украинцы, это наши псковские стараются», - заявил Павел Дроздов.

В связи с произошедшим бывший заместитель мэра намерен добиться публичных извинений от депутата Федора Постнова и других причастных лиц. В городскую Думу направлено соответствующее письмо. По информации общественника, вопрос будет рассмотрен на комиссии по регламенту и депутатской этике.