Экс-заммэра Пскова обвинил депутата гордумы в предвзятости и фабрикации фактов

Бывший заместитель мэра Пскова, член городской общественной палаты Павел Дроздов опроверг информацию о прекращении деятельности общественных организаций «Историческая память» и «Тайфун». Оба объединения созданы и продолжают свою работу. Об этом Павел Дроздов сообщил Псковской Ленте Новостей, комментируя прозвучавшую на сессии Псковской городской Думы информацию о том, что общественная организация морских пехотинцев «Тайфун» в Пскове отсутствует, а «Историческая память» была ликвидирована Минюстом.
Как сообщалось ранее, в связи с возникшими вопросами относительно организаций, руководителем которых указан Павел Дроздов, с рассмотрения на сессии был снят вопрос о награждении общественника благодарственным письмом городской Думы. До этого профильный комитет гордумы решил поддержать предложение городского совета ветеранов о награждении Павла Дроздова.
Кроме того, Павел Дроздов обвинил депутата, председателя комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризму Федора Постнова в предвзятом отношении и введении в заблуждение коллег.
«На сессии Псковской городской Думы 15 апреля Федор Постнов, оперируя сфабрикованным, надуманным и непроверенным фактом, ввел в заблуждение депутатов Псковской городской Думы, снял вопрос с рассмотрения», - считает Павел Дроздов. По его словам, в период с 16 по 18 апреля с фейковых закрытых профилей в сети Интернет была организована информационная атака на его страницу в соцсети.
В связи с произошедшим бывший заместитель мэра намерен добиться публичных извинений от депутата Федора Постнова и других причастных лиц. В городскую Думу направлено соответствующее письмо. По информации общественника, вопрос будет рассмотрен на комиссии по регламенту и депутатской этике.