Политика

Андрей Турчак: Мы должны защитить наших людей и предприятия от последствий санкций

«Единая Россия» работает с правительством над мерами поддержки граждан и бизнеса. Об этом сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Фото: Instagram-аккаунт Андрея Турчака

«В ответ на беспрецедентное давление Запада на нашу страну "Единая Россия" работает с правительством над мерами поддержки граждан и бизнеса, в первую очередь – малого и среднего, – отметил он в Instagram. – Соответствующие решения будут объявлены в ближайшие дни. В соответствии с ними переформатируем и нашу "Народную программу". Мы должны защитить нашу экономику, наших людей и предприятия от последствий санкций».

Андрей Турчак сообщил, что сегодня на президиуме Генсовета дали старт подготовке к Единому дню голосования – запущен пятый сезон «ПолитСтартапа» для начинающих политиков. «Готовимся к предварительному голосованию», – подчеркнул он.

«"Единая Россия" обновляется, отвечает на новые вызовы и продолжает свою ежедневную работу по защите граждан и развитию страны», - добавил Андрей Турчак.