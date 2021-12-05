В России и мире

Совет ЕС принял решение о санкциях против ЦБ России и запрете авиаперелетов

Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центрального банка России. Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС.

Фото: РИА Новости

«Запрещаются операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России, в том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России», — говорится в статье 1а, параграфе 4 документа, передает РИА Новости.

Однако уточняется, что ЕС можно разрешать транзакции с российским регулятором, если это «строго необходимо для финансовой стабильности союза или соответствующей страны».

«В отступлении от параграфа 4 компетентные органы могут авторизовать транзакцию при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или соответствующего государства-члена», — отмечается в документе.

Кроме того, Евросоюз с понедельника, 28 февраля, полностью закрыл свое воздушное пространство для России. Приземляться, взлетать или пролетать над его территорией запрещено любым воздушным судам, которые эксплуатируют российские авиаперевозчики, зарегистрированным в России, а также не зарегистрированным в стране самолетам, «которые находятся в собственности или являются чартером или иным образом контролируются любым российским физическим или юридическим лицом, организацией или органом», пишет РБК.



В документе оговаривается, что запрет на посадку, взлет и пролет над территорией ЕС не распространяется на аварийные ситуации.



Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.

Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Владимира Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.