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Политика

Переговоры между Россией и Украиной завершились

28.02.2022 19:33|ПсковКомментариев: 3

Переговоры между Россией и Украиной завершились, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По словам украинской делегации, Россия и Украина на переговорах определили ряд тем, по которым наметились решения.

Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.

Теги: #Украина #война #переговоры
Источник: Псковская Лента Новостей
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