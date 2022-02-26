Политика

Переговоры между Россией и Украиной завершились

Переговоры между Россией и Украиной завершились, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По словам украинской делегации, Россия и Украина на переговорах определили ряд тем, по которым наметились решения.

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Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.