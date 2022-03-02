Режим закрытого неба на юге России продлили до 26 марта

Авиавласти РФ продлили режим закрытого неба на юге России до 26 марта.
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Запрет на перелеты касается гражданских судов, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в Минтрансе.
С 24 февраля Россия закрыла часть своего воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов в условиях проведения специальной военной операции на территории Украины. Ограничение продлевалось несколько раз, текущее действовало до 20 марта.
Для организации перевозки пассажиров в города, где закрыты аэропорты, российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.