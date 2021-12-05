Более 365 тысяч человек прибыли в Россию из республик Донбасса и с Украины

Число прибывших в Россию из республик Донбасса и с Украины превысило 365 тысяч человек по состоянию на утро 22 марта.
В это число входят почти 77 тысяч детей, пишет ТАСС. Подавляющее большинство прибыли через пограничные пункты в Ростовской области.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.