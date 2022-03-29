Новый пакет контрсанкций готовят в России

Российские власти работают над новым пакетом контрсанкций в условиях внешнего давления. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции КПРФ в преддверии отчета правительства в Госдуме.
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Он указал, что на фоне интенсивного давления извне, с которым Россия столкнулась в последние недели, кабмину крайне важна слаженная работа с депутатским корпусом.
Также Михаил Мишустин пояснил, что кабмин проводит встречи с законодателями в преддверии отчета, чтобы «вместе обсудить текущие планы», наметить пути их реализации, рассмотреть задачи, «наиболее значимые для страны в текущей ситуации».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.