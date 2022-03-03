Политика

Вооруженные силы России объявляют режим тишины 7 марта

Вооруженные силы России объявляют режим тишины с 10.00 в понедельник, 7 марта.

Вооруженные силы РФ объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры из четырех городов - Киева, Харькова, Сум и Мариуполя. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

«Учитывая катастрофическую гуманитарную обстановку и ее резкое обострение в городах Киеве, Харькове, Сумах и Мариуполе, а также по личной просьбе президента Французской Республики Эмманюэля Макрона к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину Вооруженные силы России в гуманных целях с 10:00 7 марта 2022 года объявляют режим тишины и открывают гуманитарные коридоры», - цитирует сообщение ТАСС.

По данным штаба, один коридор будет открыт из Киева. Его маршрут: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (Белоруссия), Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию.

Из Мариуполя выход будет осуществляться по двум маршрутам. Первый маршрут - Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Второй маршрут - Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье.

Из Харькова - Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения.

Из Сум: первый маршрут - Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения. Второй маршрут - Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные.