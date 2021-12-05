В России и мире

Президент Латвии призвал НАТО назвать Россию «агрессивной страной» в Стратегической концепции

Североатлантический альянс должен назвать Россию «агрессивной страной» в своей новой Стратегической концепции. Такое мнение высказал президент Латвии Эгилс Левитс на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом 8 марта, которую транслировала в режиме онлайн пресс-служба НАТО.

«[Новая Стратегическая концепция] должна учитывать новую реальность в Европе и мире. Мы должны осознать, что Россия - агрессивная страна, и это должно быть отражено в новой Стратегической концепции НАТО», - цитирует ТАСС президента Латвии.

Новая Стратегическая концепция НАТО должна быть принята в июне на саммите лидеров 30 государств Североатлантического альянса в Мадриде.

В Стратегической концепции НАТО излагаются долгосрочные цели, характер и основополагающие задачи альянса в сфере безопасности, а также вызовы и возможности, с которыми он сталкивается.

Напомним, сегодня, 8 марта, премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала мнение, что Россию необходимо изолировать от свободного мира.