Губернатор поручил оказать содействие в переезде в Псков высланному из США дипломату

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил оказать содействие в переезде в Псков высланному из США дипломату, сообщается в официальном Telegram-канале региона.
«В нарушение обязательств принимающей стороны власти США 28 февраля объявили о высылке дипломатов и членов их семей постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке. В этот список попал и уроженец Пскова. Их обязали покинуть страну до 7 марта, сейчас российской стороной организуется перелет дипломатов и членов их семей из Нью-Йорка в Москву», - говорится в сообщении.
Губернатор Михаил Ведерников поручил организовать необходимую помощь псковичу и членам его семьи с транспортировкой из Москвы в Псков.